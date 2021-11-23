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Нацбанк погодив програму реструктуризації "Укрексімбанку"

Вівторок, 23 листопада 2021, 09:20
 
укрексімбанк

Правління Нацбанку погодило програму реструктуризації АТ "Укрексімбанк", складену за результатами оцінки стійкості банку станом на 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба держбанку.

"За результатами стрес-тестування за несприятливим макроекономічним сценарієм необхідний рівень нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) Укрексімбанку становив 39,1%, необхідний рівень нормативу достатності основного капіталу (Н3) - 37,6%, що потребувало складання Програми капіталізації/реструктуризації.

Водночас заплановані заходи з покращення фінансового стану, фактичні події, що відбулися в його діяльності після 1 січня 2021 р. (дати оцінки стійкості), та неврахування ризику інвестування в державні цінні папери поліпшують значення розрахункових необхідних значень нормативів капіталу та зменшують їх до нормативного рівня. Зокрема, Н2 зменшився до 10%, Н3 – до 7%", - йдеться у повідомленні.

При розгляді програми було враховано, що протягом 2021 року Укрексімбанк "значно покращив операційну ефективність, знизив вартість фондування, збільшивши чисту процентну маржу, та оптимізував структуру балансу", що, зокрема, відобразилось в збільшенні фінансового результату, додали в банку.

"Ми очікуємо, що амбіційні показники, закладені в Стратегію діяльності Укрексімбанку на 2021-2024, у першому звітному році після її прийняття будуть перевершені.

За результатами виконання планів та з урахуванням ризиків змін зовнішнього середовища банк здійснюватиме необхідні корегування для подальшого забезпечення фінансової стійкості", - заявив в.о. голови правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков.

Нагадаємо:

11 жовтня відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням. Згодом у наглядовій раді повідомили про звільнення Мецгера.

Прибуток державного Укрексімбанку за першу половину 2021 року становив понад 1,1 млрд грн, з них за червень – 228 млн грн.

У вересні 2021 року місячний операційний прибуток "Укрексімбанку" перевищив 533 млн грн - це рекордне значення за весь період його діяльності з 1992 року.

Економічна правда

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