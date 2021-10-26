Державний "Укрексімбанк" отримав рекордний прибуток у вересні

укрексімбанк

У вересні 2021 року місячний операційний прибуток "Укрексімбанку" перевищив 533 млн грн - це рекордне значення за весь період його діяльності з 1992 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Визначний результат було забезпечено завдяки розпочатому у минулому році процесу системної трансформації банку, структури його балансу, ґрунтовній перебудові бізнес-моделі, активній роботі з проблемними активами та виваженому підходу до формування та контролю операційних витрат", - кажуть у банку.

Зазначається, що співвідношення операційних витрат до доходів (cost to income ratio) за підсумками вересня становило 27%, з початку року - 40%.

Нагадаємо:

11 жовтня відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням. Згодом у наглядовій раді повідомили про звільнення Мецгера.

Прибуток державного Укрексімбанку за першу половину 2021 року становив понад 1,1 млрд грн, з них за червень – 228 млн грн.

Економічна правда