Скандал в "Укрексімбанку": НБУ очікує оголошення конкурсу на нового голову

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"Укрексімбанк" працює у штатному режимі - негативних змін фінансового стану і відпливу коштів не спостерігається, НБУ очікує оголошення конкурсу на посаду голови правління банку після звільнення Мецгера.

Про це йдеться у коментарі Нацбанку щодо роботи "Укрексімбанку".

"Наглядова рада та правління АТ "Укрексімбанк" забезпечують безперебійну роботу банку та обслуговування клієнтів, негативних змін фінансового стану та відпливу коштів не спостерігається", - заявляють в НБУ.

Там нагадують, що наглядова рада "Укрексімбанку" 11 жовтня звільнила голову правління Євгена Мецгера на підставі його заяви про розірвання трудового договору.

Виконуючим обов'язки голови правління банку призначили Сергія Єрмакова на строк не більше 6 місяців.

"НБУ як регулятор банківського сектору очікує, що невдовзі відповідно до вимог статті 7 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" буде оголошено конкурс на посаду голови правління АТ "Укрексімбанк", за результатами якого Нацбанку мають бути надані документи для погодження переможця відбору", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку додають, що будуть і в подальшому "пильно стежити" за розвитком подій і станом корпоративного управління в АТ "Укрексімбанк".

Нагадаємо:

11 жовтня відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням. Згодом у наглядовій раді повідомили про звільнення Мецгера.

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Спершу державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом "Схемам" вдалося відновити відео та опублікувати його, після чого комунікації банку змінилися, а публікація зі звинуваченням – зникла. На наступний день Євген Мецгер тимчасово склав повноваження на час внутрішнього розслідування.

Згодом йому, та ще двом посадовцям, причетним до нападу, було вручено підозри.

7 жовтня журналісти "Схем" оприлюднили розслідування щодо державного Укрексімбанку, у приміщенні якого днями напали на знімальну групу. Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю.

В "Укрексімбанку" розповіли і свою позицію щодо виданого у квітні 2021 року кредиту у сумі 60 млн дол на купівлю ТРЦ Sky Mall, про який питали журналісти "Схем" під час інтерв'ю.

11 жовтня суд відправив відстороненого голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Економічна правда