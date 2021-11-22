"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик перевищив 72 мільярди

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Із моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 27 203 кредитів на загальну суму 72,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Із загальної суми 8,66 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 41,1 млрд грн - у якості антикризових кредитів, 22,5 млрд грн - видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.

При цьому, за минулий тиждень у межах програми видали 381 кредит на загальну суму 1,32 млрд грн.

Всього ж з моменту старту "5-7-9%" представники мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) отримали від уповноважених банків 27 203 кредитів на суму 72,3 млрд грн.

Програма 5-7-9% реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), який на сьогодні уклав угоди про співробітництво з 39-ма банками на умовах компенсації відсотків.

Нагадаємо:

Із моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 26 410 кредитів на суму 69,7 млрд грн.

Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Кабінет міністрів прийняв постанову, спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".

Економічна правда