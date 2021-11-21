Новини вихідних: незаконне призначення в магістральних газопроводах, імпорт з Білорусі
Про імпорт. Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну.
Про вугілля. В Україну прибув перший із семи законтрактованих компанією ДТЕК кораблів із понад 60 тисячами тонн вугілля.
Про інвестиції. UkraineInvest отримала 27 попередніх заявок на проекти від інвесторів на загальну суму понад 2 мільярди доларів. З них 17 надійшли від українських інвесторів, 10 – від представників міжнародних компаній.
Про корпоративне управління. Міністерство енергетики призначило Віктора Пинзеника членом наглядової ради Магістральних газопроводів без дотримання процедури, передбаченої для цього чинним законодавством.
Про транзит. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ідеальним терміном продовження контракту з "Газпромом" на транзит газу є 15 років.
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