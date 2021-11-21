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Шмигаль хоче продовжити транзит з Газпромом на 15 років

Неділя, 21 листопада 2021, 14:45
 
GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ідеальним терміном продовження контракту з "Газпромом" на транзит газу є 15 років.

Про це він повідомив у "Суботньому інтерв'ю".

"Ми бажаємо його(контракт - ЕП) продовжити і ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами, тому що від них також залежить продовження цього контракту. 

Для нас ідеальним є продовження на 15 років цих умов. Зі сторони України була зроблена відповідна пропозиція збільшити понад умови контракту. Ми готові ще до 55 млн метрів кубічних збільшити транзит. І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижче, ніж в існуючому контракті", - сказав Шмигаль.

Як він зазначив, це підтверджує спроможність української газотранспортної системи транзитувати вдвічі більші обсяги, система до цього підготовлена.

Нагадуємо:

Контракт із Газпромом діє до 2024 року

Российский Газпром обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого – цены вернулись в 990 долларов за тысячу кубов.

Несмотря на заявления об увеличении поставок газа в страны Евросоюза, РФ продолжает уменьшать транзит газа через украинскую газотранспортную систему, сообщили в Операторе ГТС.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

В результате таких действий газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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