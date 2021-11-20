Заявки на "інвест-нянь": 17 від українських інвесторів, 10 – від міжнародних компаній

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UkraineInvest отримала 27 попередніх заявок на проекти від інвесторів на загальну суму понад 2 мільярди доларів. З них 17 надійшли від українських інвесторів, 10 – від представників міжнародних компаній.

Про це йдеться у відповіді UkraineInvest на запит ЕП.

Серед зацікавлених інвесторів – представники бізнесу зі Швейцарії, Мексики, Китаю, Туреччини, Кіпру, Польщі, Ірландії та інших країн.

Інвестиції плануються у такі напрямки:

виробництво (11 проектів на загальну суму 686 млн доларів США),

агропереробку (на загальну суму 303 млн доларів США),

логістику (5 проектів на загальну суму 487 млн доларів США),

транспорт і туризм (на загальну суму 159 млн доларів США).

Також є наміри інвестувати в українську авіагалузь, виробництво залізничних локомотивів та металообробку.

"Обсяги інвестицій та назви конкретних підприємств на даний момент ми не можемо озвучувати, оскільки усі наші переговори з інвесторами регламентовані NDA, і ми маємо дотримуватися нерозголошення конфіденційної інформації", - йдеться у відповіді.

Як повідомляють у відомстві, зараз в роботі на етапі фіналізації підготовки 5 проектів, які найближчим часом будуть готові подавати заявки до Міністерства економіки.

"Стосовно інших проектів UkraineInvest ведеться щоденна робота щодо доопрацювання техніко-економічного обґрунтування та підготовки інших необхідних документів; окрім того, активно відбувається комунікація з профільними органами державної влади з метою пришвидшення процедури розгляду заявок", - резюмували там.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України ухвалив усі необхідні підзаконні акти, що дозволить практично використовувати закон про "інвестнянь" – потенційні інвестори відтепер можуть подавати заявки.

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Передбачено підтримку проектів з інвестиціями понад 20 млн євро. Також серед обов'язкових вимог до проектів – не менше 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15 %.

Ілля Колдомасов