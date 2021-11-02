Рада підтримала за основу новий механізм оподаткування тютюну

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Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до Бюджетного кодексу, яким визначається механізм зарахування акцизів з тютюну до місцевих бюджетів.

Про це відомо з засідання Ради.

Законопроєкт №5719 підтримали 268 депутатів. Фактично, він вносить зміни до Бюджетного кодексу у відповідність з податковими нормами, закладеними у податковий законопроєкт №5600. Водночас останній наразі "завис" у другому читанні.

Так, документом передбачається зобов’язати Казначейство зарахувати акцизний податок з роздрібного продажу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, до місцевих бюджетів пропорційно до часток в автоматичному режимі.

Частка розраховується як співвідношення вартості реалізованих товарів (тютюну та рідин для "електронок") на певній території за звітний місяць у загальній вартості цих категорій товарів у цілому за звітний місяць по Україні.

Податкова служба розраховуватиме такі частки щомісячно.

Бюджетний комітет підтримав документ до першого читання, проте зауважив на необхідності доопрацювання перед другим читанням.

"Головне науково-експертне управління та Асоціація міст вбачає таку пропозицію дискусійною, адже не враховує вимоги бюджетного законодавства і створює ризики для своєчасного і повного виконання бюджету міст", – заявила під час представлення законопроєкту Олена Копанчук, заступниця голови Бюджетного комітету ВР.

Вона зауважила на необхідності опрацювання питань щодо посилення контролю і відповідальності держорганів при у процесі розподілу і зарахування податку.

Нагадуємо:

Верховна Рада розглядатиме законопроєкт 5600 щодо збільшення податкового навантаження за особливою процедурою. За це проголосували ще 5 жовтня – відтоді, між голосуванням за закон про "олігархів" 5599 та трьома тисячами правок до бюджету, парламентарів так і не розглянули урядовий документ у другому читанні.

Одна з норм законопроєкту стосується перекладання сплати частини акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців.

ЕП вже неодноразово писала про законопроєкт №5600. Спершу – про те, як він вдарить (або мав вдарити) по бізнес-імперії Ріната Ахметова, а згодом і про те, як норми закону вплинуть не лише на найзаможніших українців.

Проте до другого читання у законопроєкті №5600 з’явилися норми, завдяки яким податкове навантаження на видобуток залізної руди може стати навіть меншими, ніж до його ухвалення.

Зрештою, після 11 тисяч правок, документ мав інший вигляд. Про це Ярослав Вінокуров теж написав у статті: Нові податки на нерухомість, сільське господарство та надприбутки олігархів: що лишилося від "антиахметівського" закону після 11 тисяч правок

Дана Гордійчук, ЕП