Новини 19 листопада: БЕБ доки не вистачає людей для запуску, банкноти до Дня Незалежності

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Про БЕБ. На 19 листопада, за 6 днів до офіційного запуску Бюро економічної безпеки, там працевлаштовано 21 людину включно з директором Бюро

Про гривні. Національний банк з 19 листопада ввів у обіг нові пам'ятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності.

Про історичний спадок. Господарський суд м. Києва задовольнив позов про відміну реєстрації права власності за приватною структурою на комплекс будівель у Подільському районі.

Про економіку. Банк J.P. Morgan різко погіршив погноз росту реального ВВП України у 2021 році - із 4,5% до 2,3%, при цьому зберіг прогноз росту у 2022-му на 5%.

Про замах. Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Ексклюзиви ЕП:

До 100 тонн меду за сезон. Як пасічник з Миколаївщини об’єднався з колегами, щоб продавати мед дорожче

Студент хотів заробити і попросив у батька-пасічника кілька вуликів. Через 11 років очолюваний дипломованим інженером кооператив виробляє з 2 тис вуликів 100 тонн меду, фасує його на мінізаводі і готується експортувати.