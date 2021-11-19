У НБУ розповіли, як може вплинути на економіку й інфляцію "тисяча Зеленського"

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Тисяча гривень, яку обіцяють виплатити усім вакцинованим проти коронавірусу українцям, не матиме значного впливу на загальний показник інфляції.

Про це у бліц-інтерв'ю Forbes Ukraine заявив заступник голови НБУ Cергій Ніколайчук.

"Тисяча гривень - не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит. До того ж, галузі, на які, як передбачає уряд, будуть виділені ці кошти, страждають від недозавантаження.

Навряд чи додатковий попит призведе до суттєвого підвищення цін. Навіть якщо ціни в галузі культури та спорту зростуть на 5–10%, це незначним чином позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка цих послуг у споживчому кошику є незначною", - каже Ніколайчук.

За оцінками НБУ, вплив на економіку програми обсягом у 6 млрд грн на горизонті у 12 місяців може скласти 0,1-0,2% ВВП, додав він.

"Однак, якщо проєкт призведе до додаткової вакцинації навіть 10% населення, його можна буде вважати дуже ефективним, адже від відсутності локдаунів економіка виграє значно більше, ніж від безпосереднього фіскального стимулу з боку держави", - резюмував заступник глави НБУ.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.

Верховна Рада включила до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів законопроєкт №6297.

Ініціативу президента щодо виплати тисячі гривень повністю вакцинованих громадянам профінансують завдяки податкам та рентній платі, ці кошти не оподатковуватимуться.

Аби виплатити обіцяні кошти з 19 грудня, до того часу Рада повинна розглянути та ухвалити закон зі змінами до держбюджету, а президент – підписати його. Наразі у ВР є законопроєкт №6297, який має виділити на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн за окремою програмою.

Верховна Рада підтримала прийняла за основу законпроєкт №6297, який передбачає виділення на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн.

Прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд врахує пропозиції щодо напрямків використання 1 тис грн за вакцинацію.