Кабмін обіцяє врахувати пропозиції по напрямках використання "тисячі Зеленського"

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Прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд врахує пропозиції щодо напрямків використання 1 тис грн за вакцинацію.

Про це він сказав під час "Години запитань до уряду" у Раді.

"Усім повністю вакцинованим українським громадянам, які мають відповідні ковід-сертифікати в Дії, буде виділено на віртуальні картки 1 тисячу гривень. Програма запрацює з 19 грудня цього року й діятиме 12 місяців", - нагадав Шмигаль.

Він додав, що програма спрямована на підтримку 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали від коронакризи та де є загроза втрати робочих місць. Зокрема, це креативні індустрії та сфера внутрішніх перевезень. Загалом програмою зможуть скористатися майже 6 тисяч суб’єктів підприємництва.

"Програма насамперед підтримає цей бізнес. А люди отримають можливість скористатися 1 тисячею гривень через Дію, щоб отримати додаткові послуги. Важливо, що ці кошти не будуть оподатковуватися і не враховуватимуться при розрахунку субсидії", - додав глава уряду.

За його словами, наразі опрацьовується можливість користування цими коштами певних категорій громадян, зокрема пенсіонерів або мешканців сіл.

"На момент запуску програми ці деталі також будуть озвучені й представлені суспільству. Ми врахуємо конкретні пропозиції народних депутатів і громадян України", - пообіцяв Шмигаль.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.

Верховна Рада включила до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів законопроєкт №6297.

Ініціативу президента щодо виплати тисячі гривень повністю вакцинованих громадянам профінансують завдяки податкам та рентній платі, ці кошти не оподатковуватимуться.

Аби виплатити обіцяні кошти з 19 грудня, до того часу Рада повинна розглянути та ухвалити закон зі змінами до держбюджету, а президент – підписати його. Наразі у ВР є законопроєкт №6297, який має виділити на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн за окремою програмою.

Верховна Рада підтримала прийняла за основу законпроєкт №6297, який передбачає виділення на підтримку підприємців у карантин 3 млрд грн.

Економічна правда