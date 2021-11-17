Банки видали кредитів на 6,5 мільярдів під портфельні держгарантії

unsplash

Станом на 1 листопада через інструмент держгарантії на портфельній основі 11 банків видали 2175 кредитів на загальну суму 6 млрд 502 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

При цьому, зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 2 млрд 844 млн гривень.

"Це близько 73% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3 млрд 930 млн гривень)", - йдеться у повыдомленны.

При цьому, у жовтні цього року надано 71 кредит на загальну суму 430 млн грн із часткою зобов'язань, гарантованих державою за основним боргом в обсязі 181 млн грн.

За кількістю виданих кредитів лідирує Приватбанк - 943 кредити на 861 млн грн, що складає близько 83% ліміту таких гарантій, наданих цьому банку у 2020 році.

Другим за величиною виданих кредитів на портфельній основі є АТ "Ощадбанк" - 794 кредити на загальну суму 2 млрд 289 млн грн.

"Найбільшим попитом програма користується в Києві, де загалом видано 188 кредитів на 795 млн грн.

У Львівській та Дніпропетровській областях, які входять до трійки лідерів, цей показники становить 141 кредити (378 млн грн) та 137 кредити (404 млн грн) відповідно", - додали в Мінфіні.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених держгарантіями на портфельній основі, видавалося у сферах оптової та роздрібної торгівлі (760), на загальну суму 2 млрд 65 млн грн, сільського господарства (594) - на 2 млрд 9 млн грн та переробної промисловості (337) - на 1 млрд 483 млн.

Нагадаємо:

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Державний "Укргазбанк" видав перший в Україні кредит, який забезпечений портфельною гарантією від держави - кредит у розмірі 1,5 млн грн терміном на 2 роки отримав підприємець з Чернівецької області для розширення свого виробництва.

Державний "Укрексімбанк" почав кредитування бізнесу із залученням держгарантій на портфельній основі.

Раніше Приватбанк відкрив кредитування підприємців та МСБ за програмою державних гарантій.

Читайте детальніше: Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"

Економічна правда