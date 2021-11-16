Вартість Bitcoin знизилась до 60 тисяч доларів

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Найпопулярніша у світі криптовалюта - біткоїн - у вівторок впав у ціні на понад 4% до мінімуму за весь день у 60 350 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що біткоїн продовжив тижневий спад на тлі оновлення блокчейну.

Загалом криптовалюта впала у ціні на понад 11% із рекордного максиму в 69 тис доларів 10 листопада.

Водночас ефір, друга криптовалюта за ринковою капіталізацією, впала у ціні на 4,5% - до 4355,4 дол.

При цьому, аналітики заявляють, що немає ніяких новин, які б стимулювали зниження, і, схоже, цей крок зумовлений отриманням прибутку після різкого зростання.

Вартість біткойна з червня зросла більш ніж вдвічі завдяки масовому поширенню криптовалюти та недавнього запуску ф’ючерсного біржового фонду на біткоїн у США.

За даними біржі CoinDesk, станом на 09:37 вівторка (за Києвом) біткоїн торгувався по 60 548 дол, ефір - по 4 299 дол.

Coindesk

Нагадуємо:

У блокчейні найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin стартувало найбільше за останні 4 роки оновлення Taproot, яке має підвищити конфіденційність та ефективність транзакцій, а також - відкрити потенціал для смарт-контрактів.

Криптовалюти Bitcoin та Ether на торгах 9 листопада оновили історичні максимуми, однією з причин називають бажання інвесторів пом'якшити інфляційні ризики.

Котирування Bitcoin 20 жовтня побила історичний максимум та сягнули 67 053 доларів.

Останній рекорд зумовив вихід першого пов'язаного з Bitcoin індексного фонду (ETF) на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд, ProShares Bitcoin Strategy, інвестуватиме у криптовалютні ф’ючерси.

Економічна правда