Bitcoin отримав найбільше оновлення за 4 роки: що змінилось
У блокчейні найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin стартувало найбільше за останні 4 роки оновлення Taproot, яке має підвищити конфіденційність та ефективність транзакцій, а також - відкрити потенціал для смарт-контрактів.
Про це пише CNBC.
Зокрема, внесуть змни до цифрових підписів - це дозволить агрегувати кілька підписів для однієї транзакції в єдиний підпис.
Наразі біткоїн використовує алгоритм, який створює підпис із закритого ключа, який керує гаманцем біткоїнів. Натомість після оновлення ключі будуть більш конфіденційними та менш помітними у ланцюжку транзакцій.
"Оновлення Taproot зробить смарт-контракти дешевшими та меншими з точки зору місця, яке вони займають на блокчейні", - додає видання.
Смарт-контракт - різновид угоди у формі закодованих математичних алгоритмів, укладення, зміна, виконання і розірвання яких можливі лише з використанням комп'ютерних програм (блокчейн платформ) у рамках мережі Інтернет.
За словами експертів, цей розширений функціонал має "вражаючий потенціал".
Повідомляється також, що смарт-контракти можна буде використовувати майже для будь-яких транзакцій - від щомісячної сплати оренди до реєстрації вашого автомобіля.
Хоча біткоїн-спільнота погодилася зафіксувати оновлення в червні, саме впровадження відбулося лише в листопаді.
Затримка на кілька місяців пояснюється тим, щоб дати достатньо часу для тестування та зменшити ймовірність того, що під час оновлення щось піде не так.
Нагадуємо:
Криптовалюти Bitcoin та Ether на торгах 9 листопада оновили історичні максимуми, однією з причин називають бажання інвесторів пом'якшити інфляційні ризики.
Котирування Bitcoin 20 жовтня побила історичний максимум та сягнули 67 053 доларів.
Останній рекорд зумовив вихід першого пов'язаного з Bitcoin індексного фонду (ETF) на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд, ProShares Bitcoin Strategy, інвестуватиме у криптовалютні ф’ючерси.
Економічна правда
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