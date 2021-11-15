Світовий лідер з виробництва систем зрошення планує зайти на український ринок – міністр
Світовий лідер з виробництва зрошувального обладнання - американський "Valmont Industries" - має намір зайти на український ринок.
Про це повідомив у Facebook міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко за підсумками підписання з компанією меморандуму про співпрацю.
"Компанія № 1 у світі з виробництва зрошувального обладнання "Valmont Industries" має намір зайти на український ринок. Це американський виробник із 75-річною історією виробництва іригаційного обладнання повного циклу з капіталізацією понад $5 млрд. Практично кожна друга система зрошення у світі - це їх продукція.
Підписали з віце-президентом компанії "Valmont, Inc." Дарреном Сікманом Меморандум про співпрацю", - написав міністр.
За його словами, компанія "має амбітні плани" щодо розгортання в нас свого виробництва з високим рівнем локалізації: зможе виробляти і продавати в Україні системи зрошення повного циклу - від насосних станцій до дощувальних машин останнього покоління.
Лещенко додав, що найближчим часом очікують на ухвалення в другому читанні законопроєкту №5202-д "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".
За словами міністра, закон "активізує розвиток зрошення в Україні та прискорить інвестиції в приватний сектор АПК нашої держави".
Він також заявив, що міністерство продовжує на наступний рік держпрограму щодо компенсації 25% виробникам вітчизняного с/г обладнання.
Також Мінагро "масштабує для аграріїв державну програму підтримки введення в експлуатацію нових меліоративних земель за умови, що нова меліоративна інфраструктура вироблена на українських заводах".
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Економічна правда
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