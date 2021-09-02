Американські компанії-гіганти хочуть підтримати реформу зрошення в Україні – міністр

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Американські аграрні компанії-гіганти Lindsay та Cargill хочуть підтримати реалізацію іригаційної реформи в Україні.

Про це повідомив у Facebook міністр агрополітики України Роман Лещенко за підсумками зустрічі у представниками американського бізнесу у рамках візиту до США президента та урядової команди.

"Зустрічалися з провідними представниками американського бізнесу, які працюють, зокрема, і в аграрному секторі. Володимир Зеленський представив їм наш План із трансформації України, який спрямований на залучення близько $300 млрд в українську економіку.

У контексті агросектору Президент України окреслив успішну реалізацію земельної реформи та пріоритет у проведенні іригаційної реформи", - написав Лещенко.

За його словами, на зустрічі були присутні аграрні компанії-гіганти Lindsay та Cargill.

"Вони відзначилися глобальним інвестуванням в агросектор. Cargill, приміром, інвестувала у будівництво найбільшої портової інфраструктури - порт "Південний". Було приємно почути від таких масштабних компаній схвальні відгуки про успішність реалізації земельної реформи, збільшення продуктивності в с/г, а також ефективне відшкодування ПДВ в автоматичному режимі", - зазначив міністр.

"Обидві компанії наголосили на важливості проведення іригаційної реформи в Україні та підтвердили своє бажання сприяти в реалізації відповідного проєкту, бо вбачають у ньому стратегічну перспективу на роки", - резюмував він.

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Ізраїль вивчає можливість участі у проєку українського уряду щодо зрошення земель загальною площею більше 2 млн гектарів у південних регіонах України (Одеській, Херсонській, Миколаївській областях).

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Економічна правда