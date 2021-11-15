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"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик перевищив 70 мільярдів

Понеділок, 15 листопада 2021, 13:10
 
фото: міністерство фінансів

Із початку програми "Доступні кредити 5-7-9%"  представники мікро, малого та середнього підприємництва отримали 26 822 кредитів на загальну суму 70,9 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 8,47 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 40,21 млрд грн - у якості антикризових кредитів, 22,25 млрд грн - видали в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.

 

За минулий тиждень у межах програми видали 412 кредитів на загальну суму 1,17 млрд грн.

Програма 5-7-9% реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), який на сьогодні уклав угоди про співробітництво з 39-ма банками на умовах компенсації відсотків.

 

Нагадаємо:

Із моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 26 410 кредитів на суму 69,7 млрд грн.

Прем'єр Денис Шмигаль дав завдання Мінфіну спільно з очільниками областей опрацювати механізми вдосконалення інвестиційної складової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Кабінет міністрів прийняв постанову, спрямовану на залучення більшої кількості учасників до державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%".

Економічна правда

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