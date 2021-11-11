У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з УЗ

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn (DB) заявив про плани подальшого розширення співпраці з АТ "Укрзалізниця" з 2022 року - наразі обговорюється модель, за якою концерн направить експертів та менеджерів для консультування УЗ щодо структурних аспектів пасажирських перевезень.

Про це повідомили DW у пресслужбі DB.

"DB Engineering & Consulting консультує "Укрзалізницю" у галузі пасажирських перевезень. Основна увага приділяється, зокрема, фінансовим консультаціям, а також підтримці при проведенні тендерів на рухомий склад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пасажирські перевезення.

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn Engineering&Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень - у разі успішної співпраці вже у 2022 році німці можуть взяти в управління ці перевезення.

Фахівці Deutsche Bahn E&C почали роботу над проєктом удосконалення пасажирських перевезень в Україні - очікується, що Deutsche Bahn E&C надасть проєкт звіту з рекомендаціями до кінця цього року.

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового напрямку "Великого будівництва" - "Нова Українська залізниця".