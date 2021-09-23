В УЗ розповіли, коли Deutsche Bahn надасть рекомендації по модернізації пасажирських перевезень

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Фахівці Deutsche Bahn E&C почали роботу над проєктом удосконалення пасажирських перевезень в Україні - очікується, що Deutsche Bahn E&C надасть проєкт звіту з рекомендаціями до кінця цього року.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що за підсумками першого тижня роботи фахівці УЗ та Deutsche Bahn Engineering & Consulting створили проєктні групи за 3 напрямками:

розробка бізнес-плану пасажирських перевезень;

впровадження системи фінансування перевезень пасажирів;

підтримка закупівлі пасажирського рухомого складу.

В УЗ додали, що відбулася вступна зустріч координаційного комітету проєкту за участі в.о. голови правління Укрзалізниці Олександра Камишіна, представників наглядової ради товариства, Мінінфраструктури та Мінфінансів.

"Deutsche Bahn E&C отримав усі необхідні документи та напрацювання АТ "Укрзалізниця", які необхідні для реалізації проєкту.

Також визначено план роботи проєктних груп, уточнені деталі технічного завдання для консультанта та визначені першочергові пріоритети роботи", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що фахівці Deutsche Bahn E&C представили перші результати аналізу технічних вимог до електропоїздів, які будуть закуповуватись для проєкту Kyiv City Express.

"Німецькі спеціалісти також визначили ключові елементи бізнес-плану пасажирських перевезень й озвучили перші напрацювання моделі надання послуг пасажирам.

Їх протягом жовтня обговорюватимуть представники Deutsche Bahn E&C, АТ "Укрзалізниця" та представники профільних міністерств", - додали в компанії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn Engineering&Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень - у разі успішної співпраці вже у 2022 році німці можуть взяти в управління ці перевезення.

Економічна правда