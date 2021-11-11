Курс валют на 11 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,08 – 26,10 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,12 – 26,14 гривні;
Євро – 29,95 – 29,97 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,06 — 26,24 гривні. Євро купують за 29,85 гривні, продають за 30,19 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,11 – 26,21 гривні, євро – 29,93 – 30,12 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 26,06 гривні.
10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,05 – 26,07 гривні.
10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,08 – 26,10 гривні.
Економічна правда
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