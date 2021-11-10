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Курс валют на 10 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Середа, 10 листопада 2021, 11:22
 
фото нбу

10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,05 – 26,07 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,05 – 26,07 гривні;

Євро – 30,11 – 30,12 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,03 — 26,22 гривні. Євро купують за 30,02 гривні, продають за 30,33 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,11 – 26,20 гривні, євро – 30,10 – 30,23 гривні.

Нагадуємо

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 10 листопада на рівні 26,09 гривні.

9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Економічна правда

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