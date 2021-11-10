Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла
10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,08 – 26,10 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,08 – 26,10 гривні;
Євро – 30,14 – 30,17 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,04 — 26,20 гривні. Євро купують за 30,01 гривні, продають за 30,29 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,10 – 26,17 гривні, євро – 30,22 – 30,29 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 10 листопада на рівні 26,09 гривні.
10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,05 – 26,07 гривні.
9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.
Економічна правда
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