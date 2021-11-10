Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 26,06 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,12 грн (на 10 листопада – 30,21 гривні).

Нагадуємо:

10 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,05 – 26,07 гривні.

10 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,08 – 26,10 гривні.

Економічна правда