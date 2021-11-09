Рішення апеляційної палати ВАКС у справі "Роттердам+" може стати останнім – прокурор

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Можлива відмова Апеляційної палати ВАКС у задоволенні апеляцій на ухвалу про закриття справи "Роттердам+" буде остаточним рішенням у справі, оскільки чинним КПК не передбачено оскарження ухвал про закриття справи до Верховного суду.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив старший групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків.

"Я глибоко переконаний, що 20 травня ухвалив абсолютно законне рішення про закриття цієї справи. Воно повністю підтверджується його матеріалами. І суд має відмовити в апеляційних скаргах феросплавних заводів та представників заявників", - сказав Демків.

За його словами, Апеляційна палата ВАКС має всі підстави підтвердити це рішення і відмовити в апеляції Нікопольському та Запорізькому заводу феросплавів, а також представникам заявників екс-заступника генпрокурора Віктора Чумака і "Центру протидії корупції" (ЦПК).

"На цьому можна буде ставити крапку. У касаційному порядку вона вже не оскаржується", - підкреслив прокурор.

Водночас він зазначив, що "не знає правового механізму подальшого розслідування цього кримінального провадження", якщо все-таки постанову про його закриття буде скасовано.

"Я, чесно кажучи, не уявляю, як це може бути. Коли мене у травні призначили старшим групи, там уже не було термінів досудового розслідування, і я це вказав у ухвалі, вони були вичерпані, всі максимально допустимі терміни, передбачені українським законодавством. Термінів немає", - наполягає прокурор.

При цьому Демків наголосив: єдиним законним рішенням після скасування постанови про закриття справи може бути лише нова подібна ухвала.

"Я свою правову позицію висловив і глибоко переконаний, що вона правильна. Я порушувати закон не буду. І якщо мене не замінять, то єдине рішення, яке я зможу ухвалити - це закрити справу", - додав прокурор.

Демків також припустив, що "є люди, яким невигідно закриття цієї справи" через великий суспільний резонанс.

"Ніхто не хоче заглиблюватися в законну площину, усі хочуть у публічно-медійній площині давати цьому оцінку. Але виходить, що ті, хто п'ять років говорив про перемоги у цій справі, за фактом залишаються ні з чим.

Вони це розуміють і прораховують на два ходи вперед. Люди рік були під підозрою, терміни пропущені у справі. Хтось за це відповідатиме", - вважає він.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадуємо:

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Генпрокурорка Ірина Венедіктова 5 травня змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.

Повідомлялось, що 20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків у справі "Роттердам+" вирішив її закрити вчетверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".