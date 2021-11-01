У жовтні українці купили майже 8 тисяч нових легкових авто – асоціація

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У жовтні цього року український автопарк поповнили майже 8 тис нових легкових авто - порівняно з минулорічним показником реєстрації нових авто зменшились на 6%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Відносно вересня реєстрації нових авто зменшились на 16%.

Зазначається, що найбільшим попитом користувались автомобілі марки Toyota (1244 авто, -9%).

Далі йде Renault (926 авто, -35%), замикає топ-3 KIA (668 авто, -20%).

Також у топ-5 Chery (зростання у 2,5 рази, 488 авто), Mitsubishi - 456 авто (зростання у 4 рази).

При цьому, бестселером місяця став кросовер KIA Sportage, впродовж жовтня автомобілі цієї моделі отримали 463 реєстраційних номери.

"Загалом із початку року українці придбали і поставили на облік 84,1 тис нових легкових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні в Україні вперше зареєстрували 33,2 тис вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 8% більше, ніж рік тому і майже у 4 рази більше порівняно з травневими реєстраціями нових авто.

У липні українці зареєстрували 54,5 тис розмитнених іномарок з пробігом - це рекорд за останні 30 місяців.

За серпень 2021 року українці зареєстрували 51,3 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 56% перевищує показник серпня минулого року.

У вересні 2021 року українці зареєстрували 54,3 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це в 1,5 рази більше показника річної давнини.

Економічна правда