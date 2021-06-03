У травні в Україні зареєстрували 33 тисячі уживаних іномарок – асоціація

У травні в Україні вперше зареєстрували 33,2 тис вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 8% більше, ніж рік тому і майже у 4 рази більше порівняно з травневими реєстраціями нових авто.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen (5,6 тис авто).

На другому місці - Ford (3,2 тис авто), замикає топ-3 Renault (майже 3 тис авто).

"Найпопулярнішим вживаним автомобілем травня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2205 авто з пробігом цієї моделі.

Всього за п’ять місяців з початку 2021 року українську прописку отримали 159,6 тис легкових авто з пробігом, це на 45% більше ніж торік і учетверо більше за кількість проданих в країні нових авто за той саме період", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У травні українці купили та зареєстрували майже 8,5 тис нових легкових авто - порівняно з минулим роком травневий попит на нові авто зріс на 43%.

Економічна правда