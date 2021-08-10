Рекорд за останні 30 місяців: у липні українці зареєстрували 55 тисяч іномарок з пробігом

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У липні українці зареєстрували 54,5 тис розмитнених іномарок з пробігом - це рекорд за останні 30 місяців.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Внаслідок цього реєстрації придбаних закордоном вживаних легкових автомобілів перевершили ринок нових легкових авто майже у 5,6 раза.

Відносно липня минулого року поповнення автопарку країни старими автівками збільшилось на 59 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш популярною маркою залишається Volkswagen (9,2 тис авто), далі йде Ford (4,7 тис авто з пробігом), замикає топ-3 Renault (4,2 тис машин).

Також у топ-5 Skoda (3,6 тис авто) та Opel (3,5 тис авто).

При цьому, найпопулярнішим вживаним автомобілем липня став Volkswagen Passat (3,3 тис авто).

"Загалом з січня по липень цього року українську прописку отримали 250 тис легкових авто з пробігом, це на 44% більше ніж торік і у 4,3 раза більше за кількість проданих в країні нових авто за той самий період", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У травні в Україні вперше зареєстрували 33,2 тис вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 8% більше, ніж рік тому і майже у 4 рази більше порівняно з травневими реєстраціями нових авто.

Економічна правда