Попит на вживані легковики в Україні у серпні зріс на 56% – асоціація

фото Дмитра Ларіна, УП

За серпень 2021 року українці зареєстрували 51,3 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 56% перевищує показник серпня минулого року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що у серпні частка вживаних іномарок склала майже 86% від усіх легкових автомобілів, що вперше реєструвалися в Україні.

При цьому, найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat (3327 авто). Далі йде Renault Megane (2832 авто), замикає топ-3 Volkswagen Golf (2697 розмитнених і зареєстрованих авто).

"Всього з початку 2021 року українські номери отримали понад 301 тис вживаних машин, завезених з інших країн, що на 46% більше ніж торік та у чотири з половиною рази більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період поточного року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні в Україні вперше зареєстрували 33,2 тис вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 8% більше, ніж рік тому і майже у 4 рази більше порівняно з травневими реєстраціями нових авто.

У липні українці зареєстрували 54,5 тис розмитнених іномарок з пробігом - це рекорд за останні 30 місяців.

Економічна правда