Попит на вживані легковики в Україні у серпні зріс на 56% – асоціація
За серпень 2021 року українці зареєстрували 51,3 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 56% перевищує показник серпня минулого року.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
Зазначається, що у серпні частка вживаних іномарок склала майже 86% від усіх легкових автомобілів, що вперше реєструвалися в Україні.
При цьому, найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat (3327 авто). Далі йде Renault Megane (2832 авто), замикає топ-3 Volkswagen Golf (2697 розмитнених і зареєстрованих авто).
"Всього з початку 2021 року українські номери отримали понад 301 тис вживаних машин, завезених з інших країн, що на 46% більше ніж торік та у чотири з половиною рази більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період поточного року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У травні в Україні вперше зареєстрували 33,2 тис вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це на 8% більше, ніж рік тому і майже у 4 рази більше порівняно з травневими реєстраціями нових авто.
У липні українці зареєстрували 54,5 тис розмитнених іномарок з пробігом - це рекорд за останні 30 місяців.
Економічна правда
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