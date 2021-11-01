НБУ вперше за два місяці продав валюту на міжбанку

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Нацбанк протягом тижня 25 - 29 жовтня викупив на міжбанку 54,5 млн доларів, а також вперше з початку вересня продав 49,6 млн грн.

Про це свідчать дані НБУ.

З усього обсягу операцій з купівлі валюти, 24,5 млн дол НБУ викупив за найкращим курсом (Matching), решту – за єдиним.

Щодо продажу валюти, регулятор продав усі 49,6 млн грн за єдиним курсом.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 2,43 млрд дол, продав 246,6 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

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Нагадуємо:

На міжбанку пропозиція валюти переважно перевищує попит, що дозволяє НБУ викупати валюту в резерви. Як пояснили у регуляторі, передусім ревальвація гривні пов’язана зі зростанням обсягу українського експорту в умовах високих ціни на основні експортні товари.

Нацбанк протягом тижня 18 - 23 жовтня викупив на міжбанку 350,1 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Міжнародні резерви України скоротилися на 9,2% у вересні внаслідок пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями.

Економічна правда