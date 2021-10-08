Гривня припинила стрімке зміцнення

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 11 жовтня на рівні 26,35 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,48 грн (на 8 жовтня – 30,44 гривні).

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Нагадуємо:

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.

Економічна правда