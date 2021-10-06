Енергетична криза у Європі посилюється: заводи на межі закриття через високі ціни на газ

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Енергетична криза в Європі посилюється з кожним днем - промисловість наближається до критичної точки, а деякі енергоємні підприємства тимчасово закривають виробництво через занадто дороге утримання.

Про це пише Bloomberg.

"Ціни на електроенергію і газ майже щодня б'ють рекорди, а деякі енергоємні компанії тимчасово припиняють свою діяльність, оскільки вони стають занадто дорогими для роботи.

Із наближенням зими, коли європейці починають вмикати обігрівачі, криза посилиться, що змушує керівників приймати жорсткі рішення", - зазначає агентство.

Повідомляється, що німецький виробник аміаку SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявив у вівторок, що скоротить видобуток на 20%, щоб компенсувати зростання цін на газ (компанія щорічно спалює 640 гігават-годин природного газу)

"Немає сенсу виробляти аміак за такого рівня цін. Якщо уряд не вживе заходів, неминуча повна зупинка виробництва", - підкреслив виконавчий директор компанії Петр Сінгр.

Крім цього, у вересні виробник добрив CF Industries Holding зупинив роботу на двох заводах у Британії, причина та сама - високі ціни на газ.

При цьому, австрійська компанія Borealis AG і норвезька хімічна компанія Yara International ASA також скоротили обсяги виробництва.

"Цей ціновий шок не можна недооцінювати", - заявив у середу керівник ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон. "Якщо його не контролювати, це ризикує поставити під загрозу відновлення Європи", - додав він.

У ЄС додали, що окреслять заходи, включаючи скорочення податків та державну допомогу, які уряди можуть використати для допомоги.

Водночас Bloomberg з посиланням на експертів підкреслює, що чим довше триватиме криза, тим більша ймовірність тотального дефіциту пропозиції на енергоресурси.

Нагадуємо:

Газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

У Європі – справжнє енергетичне ралі.

Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та наблизились до позначки у 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Це тисне й на попит на нафту, виробництво якої через пандемію обмежено країнами-експортерами ОПЕК+. Наразі обсяг видобування недостатній, аби задовольнити потреби ринку. Країни вирішили не переглядати план на листопад, що спричинило стрімке зростання цін 4 та 5 жовтня.

Щодо газу, ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до 5% за середнього рівня у ЄС 71%.

Економічна правда