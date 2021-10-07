Ринок землі: уже уклали майже 27 тисяч угод

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У рамках ринку землі станом на 7 жовтня укладено 26 898 угод, за кількістю угод лідирують Київська та Полтавська області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що 5 113 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

"Всього заяв - 5742, із них погоджено 5073, в черзі на розгляд - 7, відмову отримали 662. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі за кількістю угод лідирують Київська (2232) та Полтавська (2199) області.

За площею лідирують Кіровоградська (9 659,4 га) та Харківська (8 407,3 га) області.

Нагадуємо:

На 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

До 20 вересня у рамках ринку землі укладено 18 771 угод, лідерами за кількістю угод є Полтавська та Київська області.

На 27 вересня українцями укладено 21897 земельних угод в рамках ринку землі, найбільше продавали землю традиційно на Полтавщині.

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Економічна правда