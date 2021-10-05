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Офіційний курс: гривня різко зміцнилась

Вівторок, 5 жовтня 2021, 20:40
 
фото: нбу

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 жовтня на рівні 26,42 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,65 грн (на 5 жовтня – 30,93 гривні)

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 жовтня на рівні 26,57 гривні.

5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.

5 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,41 – 26,43 гривні.

Економічна правда

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