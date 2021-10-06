Курс валют на 6 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
6 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,36 – 26,38 гривні;
Євро — 30,44 — 30,46 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,32 — 26,51 гривні. Євро купують за 30,40 гривні, продають за 30,73 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,36 – 26,44 гривні, євро – 30,52 – 30,63 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 жовтня на рівні 26,42 гривні.
5 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,41 – 26,43 гривні.
Економічна правда
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