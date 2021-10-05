Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
5 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,41 – 26,43 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,41 – 26,43 гривні;
Євро — 30,61 — 30,63 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,37 — 26,55 гривні. Євро купують за 30,51 гривні, продають за 30,81 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,03 – 26,47 гривні, євро – 30,60 – 30,71 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 жовтня на рівні 26,57 гривні.
5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.
4 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.
Економічна правда
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