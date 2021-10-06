Bitcoin продовжує відновлення: наблизився до позначки у 55 тисяч доларів

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Біткоїн продовжує сильне відновлення на початку жовтня після падіння у вересні на тлі позитивних новин у криптопросторі.

Про це пише The Independent.

Видання нагадує, що цього тижня біткоїн повернувся до позначки вище 50 тис дол.

Інші криптовалюти - Ethereum, Binance Coin та dogecoin - також зросли приблизно на 15-30%.

Загальний ринок криптовалют зараз оцінюється майже в 2,2 трлн доларів, що на 15% порівняно з початком жовтня.

"Після поганого вересня деякі аналітики прогнозують сильний кінець 2021 року. Одна модель прогнозування цін, яка виявилася надзвичайно точною у серпні та вересні, наводить біткоїн на шлях досягнення шестизначних цифр до Різдва, хоча є деякі застереження", - пише видання.

Зазначається, що ключовим показником для оцінки руху цін є пропозиція біткоїнів, які утримуються довгостроковими власниками.

Із 18,78 мільйонів біткойнів, які зараз існують, 13 мільйонів - або 69% з них - зараз належать людям, які тримали їх протягом 12 місяців або довше.

"Відстеження цього показника важливо, оскільки воно чітко висвітлює періоди обмеженої пропозиції, які часто сильно корелюють із значним зростанням цін у майбутньому", - пояснив керівник відділу торгівлі та досліджень у компанії з управління цифровими активами TCM Capital Вілл Гемілтон.

Зранку 6 жовтня котирування біткоїна сягали 51 535 дол, потім опускались до 50,5 тис дол та почали новий ріст - до 54 553 дол станом на 16:16 за Києвом, свідчать дані CoinDesk.

Нагадаємо:

Уперше за 4 тижні біткоїн досяг вартості в 50 тисяч доларів, продовживши відновлення.

Китайський центробанк заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.

Уперше з серпня вартість біткона падала нижче 40 тис доларів на тлі посилення критики з боку регуляторів.

Економічна правда