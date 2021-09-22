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Уперше з серпня курс біткоїна опускався нижче 40 тисяч доларів

Середа, 22 вересня 2021, 12:20
 
Unsplash

Уперше з серпня вартість біткона падала нижче 40 тис доларів на тлі посилення критики з боку регуляторів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що біткоїн знизився на 3,2% до 39 625 дол. Станом на 6:34 ранку за лондонським часом у середу біткоїн піднявся на 2,9% до 42 132 дол.

Агентство Bloomberg пише, що інвестори, серед іншого, мають побоювання щодо поширення боргової кризи в China Evergrande Group, а також того, що майбутнє засідання ФРС буде сигналізувати про скорочення покупок активів у кінці цього року.

Як свідчать дані біржі Coindesk, станом на 12:05 за Києвом біткоїн торгується по 42 237 дол.

Нагадаємо:

Раніше біржові індекси та котирування криптовалют почали падати на тлі ризику дефолту однієї з найбільших китайських компаній Evergrande, що займається нерухомістю – її сукупний борг сягає 305 млрд доларів.

Хвиля дійшла і до котирувань криптовалют – Bitcoin впав на 7.3% до 44 тисяч доларів, решта активів на кшталт Ether теж впали у ціні.

Економічна правда

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