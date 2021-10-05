Вартість Bitcoin уперше за місяць перевищила 50 тисяч доларів
Уперше за 4 тижні біткоїн досяг вартості в 50 тисяч доларів, продовживши відновлення.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що криптовалюта опустилася нижче 50 тис дол 7 вересня на тлі більш широкого розпродажу акцій компаній, що займаються криптовалютою та блокчейнами.
У вересні біткоїн почав падати, досягнувши мінімуму в 40 596 доларів 21 вересня.
У вівторок, 5 жовтня, біткоїн подорожчав на 2,35% та досяг 50 398 дол.
Як заявляють у компанії CoinShares, інвестори стали більш прихильними до заяв регуляторів.
Cтаном на 18:20 за Києвом біткоїн торгувався по 50 122 дол.
Нагадаємо:
Китайський центробанк заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.
Уперше з серпня вартість біткона падала нижче 40 тис доларів на тлі посилення критики з боку регуляторів.
Економічна правда
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