Міненерго: рівень виплат зарплат шахтарям "дуже поганий"

unsplash

Рівень виконання виплат за заробітною платою перед шахтарями "дуже поганий", підприємства замість 80% доходу від реалізації продукції в середньому виплачують 30%.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання уряду.

"Ми проаналізували виконання відповідної постанови уряду, і бачимо, що рівень виконання щодо виплати 80% (від реалізації продукції – ЕП) на заробітні плати шахтарям дуже поганий", – заявив Галущенко.

За серпень середній показник становив 30%, у вересні він збільшився, але все одно не досягає означених відсотків. За словами міністра, є випадки, коли за меншого середнього рівня на окремих підприємствах виплати проводять повністю.

Там, де цього не відбувається, "ми застосовуємо відповідні заходи дисциплінарного стягнення до директорів, і будемо далі дуже жорстко моніторити виконання цієї постанови".

Галущенко також прозвітував щодо накопичення вугілля. Наразі на складах ТЕС знаходиться 846 тис тонн вугілля, що є відставанням від графіку. Проте збалансованість досягається завдяки імпорту вугілля: "це вже відбувається, договори укладені, система буде збалансована".

Щодо газу, міністр зауважив надвисокі ціни на європейському ринку, які 6 жовтня сягали 1950 доларів за тисячу кубів.

У Міненерго планують почати опалювальний сезон з позначкою у 19,2 млрд м3 газу у підземних сховищах. Галущенко додав, що Нафтогаз достатньо забезпечений фінансовим ресурсом, аби продовжити накопичення ресурсу.

Нагадуємо:

Шахти, що мають заборгованість за заробітною платою перед шахтарями, будуть зобов'язані спрямовувати на виплату зарплат 80% коштів від реалізації продукції.

Українські теплоелектростанції мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдаються до закупівель вугілля, що спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Дана Гордійчук, ЕП