Курс валют на 5 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

ФОТО: НБУ

5 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,42 – 26,44 гривні;

Євро — 30,66 — 30,68 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,40 — 26,60 гривні. Євро купують за 30,54 гривні, продають за 30,89 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,42 – 26,52 гривні, євро – 30,72 – 30,75 гривні.

Нагадуємо:

4 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 жовтня на рівні 26,57 гривні.

Економічна правда