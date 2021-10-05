Ощадбанк востаннє продовжив дію платіжних карток переселенців
Ощадбанк повідомив про останнє продовження дії платіжних карток внутрішньо переміщених осіб - до 1 січня 2022 року.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", термін дії яких спливає під час карантину (до 31.12.2021), не будуть блокуватись до 1 січня 2022 року", - пояснили у фінустанові.
Починаючи з 1 січня 2022 року Ощадбанк припинить автоматичне продовження терміну дії платіжних карток ВПО.
У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.
"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то перевипущена картка вже у відділенні. Дату та час, коли її потрібно забрати, зазначено в тексті SMS.
Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви зможете знімати кошти та розраховуватись старою карткою тільки до 31 грудня 2021 року (включно)", - додали в Ощадбанку.
Нагадаємо:
Раніше Ощадбанк продовжував дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 1 березня 2021 року.
А потім - до 1 травня 2021 року.
А потім - до кінця літа і до жовтня.
Економічна правда
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