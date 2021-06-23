Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців до кінця літа

Ощадбанк

Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 31 серпня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок" та термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.

"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні.

Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись старою карткою до 31 серпня 2021 року включно", - пояснили у прес-службі.

Нагадаємо:

Раніше Ощадбанк продовжував дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 1 березня 2021 року.

А потім - до 1 травня 2021 року.

Економічна правда