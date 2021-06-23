Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців до кінця літа
Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 31 серпня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок" та термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
У банку нагадали, що продовжують перевипуск карток за графіком та доставляють їх до відділень.
"Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні.
Якщо ви не змогли забрати нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись старою карткою до 31 серпня 2021 року включно", - пояснили у прес-службі.
Нагадаємо:
Раніше Ощадбанк продовжував дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 1 березня 2021 року.
А потім - до 1 травня 2021 року.
Економічна правда
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