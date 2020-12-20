Ощадбанк продовжив дію платіжних карток для ВПО до 1 березня

Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 1 березня 2021 року.

Про це йдеться на сайті установи.

"Картки Ощадбанку внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", та термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Ощадбанк нагадав, що продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень.

"Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись своєю старою карткою до 1 березня 2021 року", - повідомили у банку.