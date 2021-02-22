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Ощадбанк подовжив дію платіжних карток переселенців до 1 травня

Понеділок, 22 лютого 2021, 13:40
 

Державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних картко внутрішньо переміщених осіб до 1 травня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб, що обслуговуються за тарифним пакетом "Мій рахунок", та термін дії яких спливає під час карантину, не будуть блокуватись до 1 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

"Ощадбанк продовжує перевипуск карток за графіком та доставляє їх до відділень. Якщо ви отримали SMS від Ощадбанку, то ваша перевипущена картка вже у відділенні.

Якщо ви не змогли забрати свою нову картку у відділенні, ви можете й надалі знімати кошти та розраховуватись своєю старою карткою до 1 травня 2021 року", - додали у банку.

Нагадаємо:

Раніше Ощадбанк продовжив дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб до 1 березня 2021 року.

Економічна правда

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Ощадбанк

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