В НБУ визначать, на що можна буде обміняти криптовалюту

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Національний банк визначає перелік валютних цінностей, на які можна буде обміняти криптовалюту в Україні.

Про це голова регулятора Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю Lb.ua.

Він заявив, що віртуальні активи не є засобом платежу в Україні і не можуть бути предметом обміну. Фактично, це елемент цифрового коду, або нематеріальний актив.

"Це принципово. У законі це відображено. Нацбанк не буде створювати можливості для паралельного обігу чогось, що визначено як нематеріальне благо", – розповів Шевченко.

Тобто українці матимуть змогу утримувати такі активи, але для придбання чогось матеріального їх потрібно буде обміняти на фіатну валюту – гривню.

Основне побоювання, продовжив голова НБУ, полягає у їхньому використанні для відмивання брудних коштів.

"Були звернення до НБУ від комерційних банків з пропозиціями дозволити випускати картки з криптовалютами, вмотивовані тим, що банки ж перевіряють клієнтів. Але тут виникає питання високої ризикованості таких операцій, дотримання необхідних процедур фінансового моніторингу", – розповів він.

Ймовірно, йдеться про monobank, що у липні заявив про план випуску картки у біткоїнах та звернувся за затвердженням до НБУ.

У регуляторі додали, що визначатимуть, на які валютні цінності крім гривні може бути здійснено обмін віртуальних активів та порядок здійснення такого обміну.

Шевченко підкреслив різницю між е-гривнею та криптовалютою, адже перша є не віртуальним активом, а грошима центрального банку. У 2018 році НБУ здійснив пілотний випуск на понад 5 тисяч грн. Наразі ж обговорюються сфери та способу застосування такої е-гривні.

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Нагадуємо:

Голова НБУ Кирило Шевченко вітає ухвалення ВР закону "Про віртуальні активи", але зазначив, що єдиним законним засобом платежу в Україні залишається гривня.

Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала у другому читанні законопроект №3637, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.