Всі розділи
Укр / Рус

Monobank планує влітку випустити картку у криптовалюті

Понеділок, 5 липня 2021, 14:23
 
monobank

Проєкт Monobank планує інтеґрацію з криптобіржею, в рамках чого у липні випустять картку у біткоїнах – наразі очікують на затвердження НБУ.

Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

За його словами, розробка картки у біткоїнах вже завершена, відтак за погодження Нацбанку реліз може відбутися у липні цьогоріч. Як каже сам Гороховський, тоді "користувачі зможуть прозоро купувати та продавати криптовалюту".

Також завершується процес інтеґрації з мобільним оператором щодо електронної сімкарти, e-sim, яка дозволяє відмовитися від фізичного аналога. 

Крім того, на етапі розробки знаходиться взаємодія проєкту з американським майданчиком для торгівлі цінними паперами, додав Гороховський. Реліз проєкту очікується восени цьогоріч.

Нагадуємо:

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні законопроєкт №3637, який покликаний легалізувати сферу віртуальних активів в Україні.

Ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет та його заступник Володимир Яценко вийшли зі складу бенефіціарів компанії Фінтех Бенд, яка спільно з Універсал Банком Тігіпка займається розвитком проекту Monobank.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

криптовалюта банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Схема Понці на службі у криптошахраїв: п'ять афер з криптовалютами, що потрясли світ 1 липня 2021, 13:45
Британія заборонила біржі Binance торгувати криптовалютою в країні 28 червня 2021, 11:10
Криптоіндустрія: у правовому полі чи поза його межами? 11 червня 2021, 08:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!