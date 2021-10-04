НБУ призначив нового очільника департаменту після хвилі відставок

Андрій Казак фото пресслужба нбу

Національний банк призначив Андрія Казака головою Департаменту інспектування.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Казака призначили на посаду з 4 жовтня за результатами відкритого конкурсного відбору.

З липня 2021 року він виконував обов’язки директора департаменту виїзних перевірок, який згодом реорганізували у департамент інспектування. Казак почав роботу в НБУ у травні 2018 року.

До призначення працював заступником департаменту – начальником першого управління перевірок банків та фінансових груп. Працював також у Правекс-Банку, UniCredit Group та ABH Holding.

На посаді він займатиметься виїзними перевірками банків та небанківських фінустанов, розроблятиме їхній план.

Департамент інспектування входить до блоку "Пруденційний нагляд", що підпорядковується заступнику голови регулятора Ярославу Матузці.

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Нагадуємо:

20 липня директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков завершив роботу в Національному банку.

Напередодні стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

Економічна правда