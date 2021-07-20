З НБУ йде ще один директор департаменту
Директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков завершує роботу в Національному банку.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
У пресслужбі регулятора зазначають, що Новиков завершує роботу в Національному банку за угодою сторін. Виконання обов’язків директора Департаменту виїзних перевірок покладено на Андрія Казака, заступника директора департаменту – начальника першого управління перевірок банків та фінансових груп.
Наразі Департамент виїзних перевірок реорганізовано в Департамент інспектування. "Така зміна в структурі Національного банку спрямована на підвищення ефективності виконання функцій щодо планування, організації та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ, а також вдосконалення структури Національного банку", – йдеться в повідомленні.
Новиков з 1996 до 2001 року та з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду Національного банку.
Нагадаємо:
Напередодні стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".
У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.
Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки.
Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".
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Економічна правда
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