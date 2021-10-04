Курс валют на 4 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
4 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,59 – 26,61 гривні;
Євро — 30,86 — 30,88 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,52 — 26,70 гривні. Євро купують за 30,63 гривні, продають за 31,01 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,54 – 26,62 гривні, євро – 30,78 – 30,93 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 жовтня на рівні 26,62 гривні.
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 жовтня на рівні 26,62 гривні.
1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,56 – 26,58 гривні.
1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.
Економічна правда
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