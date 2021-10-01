Закриття міжбанку: гривня стабільна

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1 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,61 – 26,63 гривні;

Євро — 30,87 — 30,89 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,51 — 26,69 гривні. Євро купують за 30,62 гривні, продають за 30,97 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,61 – 26,62 гривні, євро – 30,75 – 30,85 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 жовтня на рівні 26,62 гривні.

1 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,56 – 26,58 гривні.

Економічна правда